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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأميرة تشارلوت بدت "النسخة المصغرة" المثالية عن والدتها كيت ميدلتون خلال مراسم تتويج الملك تشارلز بارتدائهما فساتين متطابقة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن كلا من تشارلوت (8 أعوام) وأميرة ويلز (41 عاما) اختارتا ارتداء فستانين حريريين باللون العاجي من تصميم ألكسندر مككوين.

ووصل الثنائي الأم وابنتها إلى كنيسة وستمنستر آبي إلى جانب الأب الأمير ويليام (41 عاما)، وشقيق شارلوت، الأمير لويس (5 أعوام). وذلك فيما تحرك الأمير جورج (9 أعوام) بشكل منفضل عن عائلته إلى الكنيسة، مع وصفاء الشرف الآخرين من قصر باكنجهام.

وحمل فستانا كيت وتشارلوت إيماءة خفية إلى المملكة المتحدة من خلال التطريز.

وتضمنت ملابسهما الأنيقة زخارف من الورد، والشوك، والنرجس البري، ونبتة النفل، والتي ترمز إلى الدول الأربعة: إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية.

كما ارتدت كيت تاجا من "جيس كوليت وألكسندر ماكوين" مزينا بسبائك الفضة، والكريستال، وخيوط فضية ثلاثية الأبعاد على شكل أوراق الشجر، في حين ارتدت الأميرة تشارلوت قطعة مطابقة لنفس المصمم.

ولم تغب الأميرة ديانا عن المشهد، حيث ارتدت كيت أقراط مرصعة باللؤلؤ والألماس تعود إلى الأميرة الراحلة.

وأقرنت القرطين بقلادة تعود إلى عهد جورج السادس، والتي صنعت عام 1950 بناء على طلب من الملك لابنته الأميرة إليزابيث، التي توجت ملكة في 1953.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن محبي العائلة الملكية جن جنونهم من الشبه بين الأميرة تشارلوت وجدتها الراحلة الأميرة ديانا.

وبالرغم من "توأمة" فستاني الابنة والأم، أبدى متابعو الحدث التاريخي اندهاشهم من مدى التشابه بين الأميرة الصغيرة وجدتها ديانا.

وشارك كثيرون صورا لديانا عندما كانت بعمر عشرة أعوام.

وعلق أحد الأشخاص قائلا: "الأميرة تشارلوت تبدو تماما مثل ديانا، إنه لأمر جنوني".

وأضاف آخر: "تشارلوت تبدو مثل ديانا يا إلهي.