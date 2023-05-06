أصدرت مكتبة الأسرة، بالهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «في اللغة والأدب» للدكتور إبراهيم مدكور.

ويقول مدكور في تقديمه للكتاب: «نعمت بصحبة الخالدين زمنا غير قصير، فعادوا بي إلى دراسات صرفتني عنها شئون شتى ووجهوني نحو مشاكل في اللغة والأدب، عرضت لكل واحدة منها في استقلال وتحت تأثير ظروف خاصة، وعاودت النظر فيها أخيرا، فلمست ما بينها من صلة، وتبينت أنه تجمعها وحدة، وأنه يمكن أن يرد قسمها اللغوي إلى أبواب ثلاثة».

وتابع: «فمنها ما يدور حول بعض القضايا اللغوية الكبرى، كتطور اللغة والصلة بينها وبين الفكر، والقياس والتعريب والنحو العربي في نشأته وتطوره، منزلة العربية بين اللغات العالمية الكبرى؛ وهذا هو موضوع الباب الأول».

وأكمل: «منها ما يعالج لغة العلم بوجه خاص، فيعرض لخصائصها ومميزاتها، ولحق العلماء في وضعها وصياغتها، ويشير إلى شيء من تاريخها، وما انتهت إليه اليوم في لغتنا العربية، وجمع ذلك كله تحت الباب الثاني».

وأضاف: «منها أخيرا ما يفصل القول في فن المعجمات، ويبين تطورها وما وصل به المعجم الحديث، ويقف قليلا عند لون من التأليف المعجمي لم يلحظ في ترتيبه وتبويبه إلا مجرد نطق الكلمة، وهو ما سمى المعجم الأبجدي، وأدرج هذا كله تحت الباب الثالث».

وأكمل: «أما الأدب فلم يحظ إلا بباب واحد درست فيه بعض جوانب الشعر والقصة، وأثيرت مشكلتان كثيرا ما كانتا موضع أخذ ورد، وهما مشكلة متن اللغة، ومشكلة تيسير الكتابة العربية، وأشير إلى بعض مميزات أدبنا المعاصر».

وقال: «إذا كانت هذه الموضوعات قد عولجت منفصلة وفي مراحل زمنية، فإن في جمعها ما يزيدها وضوحًا ويعين على فهمها، ونعتقد أنها لا تزال تشغل الأذهان، ومن الخير أن تلقي عليها أضواء متلاحقة».