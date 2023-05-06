تركيا تعلن نقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق رصاص على سيارة السفير

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان، بعد إطلاق نار استهدف سيارة السفير التركي في السودان، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء السبت.

وفي وقت سابق، تعرضت سيارة السفير التركي لدى السودان إلى إطلاق نار، حسبما أعلنت قوات الدعم السريع، السبت.

وقالت القوات إن سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو تعرضت لإطلاق نار، بعدما تم التنسيق المسبق بين الطرفين حول الإجلاء.

ووجهت قوات الدعم السريع، الاتهام إلى الجيش في الواقعة، وقالت إن مباني السفارة تقع تحت سيطرة الجيش السوداني، وفق تعبيرها.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها أجلت السفير ووفده إلى مكان آمن.

وخلال 3 أسابيع من الصراع، تعرضت مقار وبعثات دبلوماسية في السودان إلى هجمات وعمليات نهب، أدانها المجتمع الدولي.

ويستمر الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أودى بحياة المئات ودفع عشرات الآلاف للفرار إلى الخارج، في حين يجتمع السبت ممثلون للطرفين في جدة لإجراء محادثات.