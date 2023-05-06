عضو مركز الملك حمد للتعايش السلمي: مصر النموذج المثالي للتعايش السلمي بين كل الأطياف

قال عضو مركز الملك حمد للتعايش السلمي الدكتور صلاح الجودر، إن «الجهل عدو السلام» هو شعار المركز الذي تم إطلاقه عام 2018 بالولايات المتحدة؛ لتعزيز التعايش بين البشر.



وأضاف «الجودر» خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب» الذي يذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن مصر النموذج المثالي للتعايش السلمي بين كل الأطياف، مشيرًا إلى أن البحرين من الدول التي تضم جاليات يهودية وبوذية ومسيحية.



وأوضح أن «هدف المركز دفع العلاقات بين البحرين ودول المنطقة، ورفع مستوى المواطن العربي في كل النواحي»، قائلًا إن مؤسسات المجتمع المدني هي حلقة الوصل بين الحكومات والمواطن.



ونوه أن «المنطقة العربية لا يمكن أن تستقيم في ظل التفاوت الاجتماعي»، لافتًا إلى أن «دولة البحرين تأثرت بالأزمات العالمية كباقي الدول، ووضعت خطة للتكيف ومعالجة آثار كورونا منذ بداية الجائحة».



وأشار إلى أن أفواج المدرسين المصريين بالبحرين أولى خطوات تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن مصر ذات تاريخ طويل من المواقف المشرفة مع البحرين.



ولفت إلى أن مملكة البحرين تحتفل بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، إذ كانت مصر أول دولة تعترف باستقلال البحرين، مضيفًا: «مصر تتمتع بوضع خاص لدى البحرين، خاصة أن المنامة دائمًا ما تلجأ للقيادة المصرية في وقت الأزمات، كما أن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة».





