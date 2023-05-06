شولتس يختتم زيارته لكينيا بزيارة محطة للطاقة الحرارية

يختتم المستشار الألماني أولاف شولتس، جولته التي زار خلالها دولتين في إفريقيا، اليوم السبت، بزيارة محطة للطاقة الحرارية على بحيرة نيفاشا في كينيا.



وتعد المحطة التي توجد على بعد 120 كيلومترا شمال غرب نيروبي، أكبر محطة من نوعها في إفريقيا، وتتكون المحطة من خمس محطات طاقة على حافة حديقة "هيلز جيت ناشونال بارك" الوطنية وتبلغ قدرتها نحو 800 ميجاوات.



يذكر أن كينيا هي أهم شريك تجاري لألمانيا في شرق أفريقيا وقد لعبت دورا رائدا في القارة، خاصة في قطاع الطاقة، ورافق شولتس في جولته نحو 12 من ممثلي الشركات.



وأعرب شولتس عن شكره لكينيا، على جهودها في مكافحة تغير المناخ، وقال أمس الجمعة بعد لقائه الرئيس الكيني ويليام روتو: "كينيا هي بطلة ملهمة في قضايا المناخ"، مؤكدا اتحاد ألمانيا وكينيا في جهودهما من أجل مكافحة تغير المناخ.



وتقول كينيا إنها تعتزم الحصول على كل طاقتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 على أقرب تقدير.