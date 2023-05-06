رجحت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن يواجه الملك تشارلز الثالث تحديات جدية بعد تتويجه رسميا على رأس المؤسسة الملكية التي تحملت سنوات من الاضطرابات الداخلية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن استطلاع رأى أجرته مؤسسة "سافنتا" لاستطلاعات الرأي أن أكثر من ثلث البالغين في المملكة المتحدة يقولون إن رأيهم في العائلة أصبح أكثر سلبية عما كان قبل 10 أعوام.

ووضعت وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي نهاية لعهد اتسم بتفاني الملكة الراحلة لأداء الواجب، وسط تغير الأزمنة من حولها.

ويقول 21% فقط إن آرائهم بشأن العائلة الملكية ازدادت إيجابية على مدار العقد الماضي، في حين يقول 41% آخرون إن رأيهم العام ظل كما هو.

ويقول ثلاثة بين كل عشرة إنهم أصبحو أقل اهتماما بالأخبار المتعلقة بالعائلة خلال تلك الفترة، في حين يقول 22% إن اهتمامهم بها زاد. ويقول أقل من النصف أن مستوى اهتمامهم لم يتغير.

ويقول معظم البريطانيون إنهم يخططون للمشاركة فيما لا يقل عن فاعلية واحدة مرتبطة بتتويج الملك تشارلز.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن الاحتفالات العامة بالملك الجديد تأتي في وقت أدت فيه عقود من التغيير الديموغرافي، والديني، والطبقي إلى تغير المواقف من العائلة الملكية، بعد أطول فترة فاصلة بين حفلتي تتويج في التاريخ البريطاني.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى انقسام سكان المملكة المتحدة في مستوى اهتمامهم بالتتويج، وفقا لاستطلاعات الرأي، حيث اتسمت وجهات نظر أوسع نطاقا بشأن العائلة الملكية وأفرادها بانقسامات بين الأجيال.

ويقول نصف البالغين في المملكة المتحدة إنهم مهتمون بالتتويج، ووصف الخمس فقط نفسهم بـ"المهتمين للغاية".

وذكرت "سي إن إن" أن أولئك ممن تراوحت أعمارهم من 55 عاما فأكبر أكثر ميلا من الشباب للقول بأنهم مهتمون بالتتويج.

على النقيض، قال 37% ممن تراوحت أعمارهم بين 35 و54 عاما و31% فقط ممن هم دون 35 عاما إنهم اعتزموا مشاهدة الحدث، فيما عبر عدد متزايد من الشباب البريطانيين عن عدم اكتراثهم أو إعجابهم بمؤسسة يقولون إنها لا تمت بصلة لحياتهم.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن الاستطلاع وجد أن الجمهور في المملكة المتحدة يتحدثون عن تراجع اهتمامهم – وآرائهم – بالعائلة الملكية على مدار العقد الماضي، وهي الفترة التي كانت فيها المؤسسة محل جدل هدد شعبية العائلة.

وفي عام 2019، تنحى الأمير أندرو عن واجباته الملكية بسبب علاقته برجل الأعمال جيفري إبستين الذي انتحر في محبسه بعد ادانته بإستغلال القاصرات جنسيا.

كما واجهت المؤسسة الملكية سلسلة من الادعاءات بالعنصرية على مدار السنوات.

وقالت ميجان، دوقة ساسكس، إنه تم تجاهل التماستها بشأن صحتها النفسية، وأنها شعرت بأنها منبوذة بينما تحملت معاملة عنصرية من الصحافة البريطانية خلال الفترة التي قضتها كفرد فاعل بالعائلة الملكية.