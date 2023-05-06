 رسميا.. الوداد المغربي يعلن عن مدربه الجديد خلفا لجاريدو - بوابة الشروق
السبت 6 مايو 2023 11:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

رسميا.. الوداد المغربي يعلن عن مدربه الجديد خلفا لجاريدو

محمد مجدي عبدالله
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 11:24 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 11:24 ص

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة القادمة، خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وقرر نادي الوداد إقالة جاريدو من منصب المدير الفني للفريق بعد أقل من شهرين من تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق خلفا للتونس المهدي النفطي.

واستقر مجلس إدارة نادي الوداد على تعيين البلجيكي سفين فاندنبروك كمدربا للفريق الأول، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بالدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الوداد في بلوغ الدور قبل النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، بعد أن جاء مجموع المباراتين بالدور ربع النهائي من البطولة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك