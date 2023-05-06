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أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة القادمة، خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وقرر نادي الوداد إقالة جاريدو من منصب المدير الفني للفريق بعد أقل من شهرين من تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق خلفا للتونس المهدي النفطي.

واستقر مجلس إدارة نادي الوداد على تعيين البلجيكي سفين فاندنبروك كمدربا للفريق الأول، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بالدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الوداد في بلوغ الدور قبل النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، بعد أن جاء مجموع المباراتين بالدور ربع النهائي من البطولة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.