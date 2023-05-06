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أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، استشهاد الشابين الفلسطينيين سامر الشافعي وحمزة خريوش، صباح اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وقال أشتية، في بيان له، إن الشهيدين الشافعي وخريوش هما ضحيتان جديدتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث يمارسون جرائمهم المتنقلة بإعدامات ميدانية دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية والشرائع الإنسانية وتستبد بهم شهوة القتل التي تتغذى من عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحمل سلطات الاحتلال، المسئولية عن الجرائم المروعة، مؤكدا أن استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمها ناجم عن غياب المعايير الدولية الموحدة وشعور الجناة بالإفلات من العقاب.

واستشهد شابان فلسطينيان خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم في الضفة الغربية، اليوم السبت.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً، موضحة أن الشابين ارتقيا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.

في السياق، أعلنت فصائل العمل الوطني الإضراب الشامل في محافظة طولكرم، حدادا على الشابين اللذين أعدما بدم بارد من قبل الاحتلال.

يذكر أن 110 فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلا، وسيدتان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.