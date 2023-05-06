سكرتير عام البحيرة يتابع انتظام العمل بالمواقف والالتزام بالتعريفة الجديدة

أكد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، انتظام العمل بجميع المواقف بالمراكز والمدن والالتزام بالتعريفة الجديدة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي مخالفة سواء بزيادة التعريفة أو بمخالفة خطوط السير.

يأتي ذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة البحيرة، وذلك بحضور وهدان السيد، مدير عام إدارة الأزمات والكوارث، وأعضاء الغرفة المركزية.

ووجه غطاس، بمتابعة جهود الوحدات المحلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وعلى السيارات، والتزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة والالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل مركبة.

وناشدت محافظة البحيرة، المواطنين في حالة أي شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الأرقام التالية: 114 الخط الساخن، أو 0453349447 أو 0453356240 أو0453356397 فاكس، أو محمول رقم 01119996050.