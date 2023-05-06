الأمير ويليام يتعهد بالولاء للملك تشارلز: سأحمل لك الإيمان والحقيقة

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تعهد الأمير وليام أمير ويلز، وولي العهد البريطاني، بالولاء للملك تشارلز الثالث، بعد تتويج والده ملكا على بريطانيا.

وقال ويليام، راكعا أمام الملك: "أنا وليام أمير ويلز، أتعهد بالولاء لك، وسأحمل لك الإيمان والحقيقة، ساعدني يا الله".

وتُوج رسميا تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك في مراسم تاريخية أقيمت في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة لندن.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة في أماكن مختلفة من بريطانيا، إيذانا باعتلاء الملك تشارلز عرش المملكة المتحدة.

وتحت أنظار نحو 100 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات ومنهم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، تُوِّج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في عام 1066.