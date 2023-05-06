 أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 193 ألفا و770 جنديا منذ بدء العملية العسكرية - بوابة الشروق
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أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 193 ألفا و770 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أ ش أ
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 10:37 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 10:37 ص
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 193 ألفا و770 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و717 دبابة و7 آلاف و238 من المركبات المدرعة و2992 من النظم المدفعية و552 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و306 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و936 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 375 من المعدات الخاصة و2554 طائرة مسيرة وإسقاط 947 من صواريخ كروز".

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