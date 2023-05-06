المخرج جمال عبد الحميد: إلهام شاهين أبكت لاعتذارها عن مسلسل ريا وسكينة

قال المخرج والمونتير جمال عبد الحميد، إن الفنانة إلهام شاهين أبدت إزاء رفضها بطولة مسلسل «ريا وسكينة» في شخصية «سكنية» عقب عرض المسلسل.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «بالخط العريض» عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة: «عيطت وقالت أنا حزينة إني سبت المسلسل، كنت غلطانة إني سبتها».

وأشار إلى أنه ارتبط بصداقة وطيدة مع الفنان الراحل سامي العدل، موضحا أن تركيبة الشخصيات التي أداها؛ أكثر ما ميز مشواره الفني، لافتا إلى ظهوره الأول في دور الأسد بمسرحية «شاهد ماشفش حاجة» مع الفنان عادل إمام.

وأعرب عن حزنه بشأن قرار الفنانة عبلة كامل باعتزال ورفض العمل، قائلا: «أنا حزين إنها مش عايزة تشتغل، ممثلة هائلة، حاولت بكل الطرق أتواصل معاها ؛ مبتردش على أي حد»، لافتا إلى تعرض ذراعها للكسر خلال رمضان قبل الماضي أثناء زيارتها لعائلتها بالتزامن مع فترة تصويرها آخر أعمالها الدرامية.

وعلق على ترشيحه لإخراج فوازير رمضان من قبل الفنانة نيللي، قائلا: «تخوفت من مقارنتي مع فهمي عبد الحميد، وأنا بحب نيللي جدا، لأن سبب شهرتي في الدنيا كلها وفي شمال إفريقيا والمنطقة العربية هي فوازير عالم ورق مع نيللي».

وتابع: «تعرضت للشتائم في الجرائد أنا ونيللي، بعد وفاة فهمي عبد الحميد، قالولنا فهمي مات خلاص الفوازير خلصت، وكل تركيبة طاقم العمل كانوا رافضين إننا نشتغل، وعاملونا بشكل غلط»، لافتا إلى استعانته بابنه المخرج وائل كمساعد مخرج في العمل.

وكشف عن طرده من المنتج ممدوح الليثي بعد رحيل المخرج فهمي عبد الحميد وإعادة إخراج فوازير نيللي، قائلا: «زعل مني وخرجني من قطاع الإنتاج وقلي ماتجيش ثاني، ثم طلبني لفوازير حاجات ومحتاجات مع الفنانة شريهان، ولما تعجبت من تغير موقفه رد قالي (أنا أمد إيدي في إيد الشيطان؛ علشان النجاح)».