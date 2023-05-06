أميرة أبو المجد: كتاب «بنات النيل» يلهم الآخرين للمثابرة ويبث الأمل

انطلقت وقائع فعاليات ندوة «المرأة والنجاح» منذ قليل التي ينظمها المجلس القومى للمرأة، بمناسبة إصدار الطبعة العربية من كتاب «بنات النيل ــ نساء مصريات غيّرن عالمهن» عن دار الشروق، تحرير سامية إسكندر سبنسر ــ وترجمة على عبدالمعطى.

وفي بداية كلامها، وجهت أميرة أبو المجد، العضو المنتدب بدار الشروق، الشكر والتقدير للخبيرة الدولية فى التخطيط الاستراتيجي سهير قنصوة، لجهودها في تنظيم الفعاليات اليوم، واهتمامها بالقضية لهذه الدرجة، موضحة أن دور سهير قنصوة بطولي ويحتاج لتكرار الشكر.

وأضافت: أي شخص يقرأ الكتاب، سوف يلمس التنوع في النماذج الواردة، من حيث الظروف وتعدد واختلاف قصص النجاح، ومن وجهة نظرنا كدار نشر فإن السيرة الذاتية تتلامس مع التاريخ في هذا العمل، الذي يعطينا نبذة وافية ولمسة حقيقية عن تاريخ مصر الاجتماعي، علما بأن التحديات مستمرة طوال الوقت، ووجود مثل تلك النوعية من السيدات، مسألة جيدة للغاية، واعتبر أن الكتاب ذو طبيعة خاصة، وأن كل سيدة قد اقتطعت من وقتها وحياتها كي تشارك في الكتاب.

واستطردت أبو المجد: هناك جنود مجهولة في هذا الكتاب، أمثال المؤرخ وليام سبنسر صاحب الدور الكبير في هذا الكتاب،وأنه إجمالا تأتي أحد أهم حيثيات نشر الكتاب والاهداف المرجوة منه، يتناسب مع ما ذكرته الدكتورة سامية سبنسر في المقدمة هو تغيير الصورة النمطية عن النساء المصريات.

وأردفت بالقول: حينما يقرأ المحرر الكتاب، فإن هناك معايير معينة تتولد متعلقة بالمضمون والشكل، وبالنسبة للمضمون فقد كان سلسا، والموضوعات تلمس التجربة الشخصية والتحديات والمثابرة والإحساس بالمسؤولية والقدرة على تخطي الفشل، لذا فقد أصبحت رسالة الكتاب أوسع بكثير من فكرة تحسين الصورة لتمتد إلى إلهام الآخرين.

ووجهت العضو المنتدب بدار الشروق، الشكر إلى المترجم علي عبدالمعطي، قائلة: لولا تلك الترجمة لم يكن ليخرج الكتاب بهذا الشكل في لغته العربية، لذا فقد كانت كافة مقومات النجاح متاحة للكتاب، مضيفة: فكرنا منذ 10 سنوات في غياب التركيز الإعلامي في السينما والأدب والإعلام على مسألة نجاحات المرأة، رغم أن المجتمع يحفل بالآلاف من النماذج الناجحة، في كافة المستويات، حتى ممن لم يتسن لهم السفر وتحقيق النجاحات في الخارج، ونستهدف أن يكون هذا الكتاب مجرد بداية، واعتقد أن هناك الكثير من النماذج الرائدة في هذا الكتاب، تستحق سرد تجربتها في كتاب بمفرده.