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إيران قلقة من أوضاع السودان: تأثيرها قد يصل لكل دول المنطقة

الجيش السوداني _ أرشيفية
الجيش السوداني _ أرشيفية
وكالات
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 2:09 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 2:09 ص

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأوضاع في السودان بأنها مقلقة، قائلا إنه في حال لم تتم معالجتها بالشكل المناسب فإن تأثيرها سيصل إلى كافة دول المنطقة.

كما حذّر الوزير الإيراني يوم الجمعة، من تجاوز تأثير الأزمة السودانية مشددا على أن هناك تدخلات أجنبية بدأت في الملف السوداني.

وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر": "اوضاع السودان مقلقة للغایة وإن لم یتم معالجتها بشکل مناسب فسیتجاوز مدى تأثيرها الأراضي السودانیة لیصل إلی المنطقة".

وأضاف: "للأسف نشهد بعض التدخلات والتحریك والإثارة من الخارج في هذه الأزمة. حیث أن الحوار والتفاهم الداخلي هو أنسب الخیارات لاجتیاز هذه الأزمة".

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتفاقم للأزمات داخل وسط العاصمة السودانية من نقص للمواد الغذائية والطبية، وتوقف لعدد كبير من المستشفيات؛ بسبب تعطل التيار الكهربائي ونقص الكوادر الطبية، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

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