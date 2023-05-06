اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مصر أصبحت زيرو وفيات بالفيروس

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء فيروس كورونا كحالة طارئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن فيروس كورونا سيظل موجود مثله مثل أي فيروسات موسمية، ولكن بشكل أقل خطورة.

وعقب: «لم يعد هناك حالات تحتاج الدخول إلى العناية المركزة، وأن كورونا سيزداد انتشاره خلال أوقات معينة من العام، مثل باقي الفيروسات الموسمية»، موضحًا أن مصر أصبحت زيرو في حالات الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب كلًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لاستمرار وجود فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لم يبقى هناك حالة هلع من الفيروس بالإضافة إلى ارتفاع حالات الشفاء.

كما نوه بضرورة التقليل من استخدام الأدوية التي تحتوي على مادة الكورتيزون، وكذلك المضادات الحيوية التي تعتبر سلاح ذو حدين إلا تحت إشراف طبيب متخصص وفي حالات الضرورة القصوى.

يذكر أن المنظمة الصحة العالمية، أعلنت أول أمس، برئاسة تيدروس أدهانوم، عن انتهاء حالة الطوارئ العالمية المرتبطة بفيروس كورونا، رسميًا.