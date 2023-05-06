 حرائق الغابات تستعر بمقاطعة ألبرتا الكندية وسط طقس دافئ بشكل غير معتاد - بوابة الشروق
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حرائق الغابات تستعر بمقاطعة ألبرتا الكندية وسط طقس دافئ بشكل غير معتاد

د ب أ
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 9:18 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 9:18 ص
يشتعل أكثر من 24 حريقا بشكل خارج عن السيطرة في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا، مما تسبب في إجلاء 13 ألف شخص.

وحتى وقت متأخر من مساء الجمعة، كان هناك 91 حريقا بشكل إجمالي، 30 منها مدرجة كحرائق لا تزال مشتعلة ومن المتوقع أن تنمو وتزداد انتشارا، وفقا لبيانات حالة حرائق الغابات في ألبرتا.

وتساعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في فصل الربيع، فضلا عن الرياح والجفاف، في استمرار اشتعال النيران.

وتستعر عدة حرائق في جنوب وغرب ألبرتا، بالقرب من الحدود مع مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وتبلغ مساحة بعض الحرائق الصغيرة 12 هكتارا (الذي يعادل 10 آلاف متر مربع)، بينما تبلغ مساحة حرائق أخرى آلاف الهكتارات.

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