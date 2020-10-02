إصابة 4 عاملات في حريق مصنع بالشرقية

أصيبت 4 عاملات بحالات اختناق؛ إثر نشوب حريق محدود داخل مصنع لتصنيع عش الغراب بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول كلا من: أميمة ال أ، وفاطمة م م، وداليا م م، وإسراء ع م، مقيمات في مركز فاقوس، مصابات بحالات اختناق.



تبين حدوث إصابة المصابات إثر نشوب حريق محدود داخل مصنع لتصنيع عش الغراب بمدينة الصالحية الجديدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابات وغادرن المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.