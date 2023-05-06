استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم طولكرم

استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عقب اقتحام مخيم "طولكرم"، في شمال غرب الضفة الغربية.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، بوصول الشهيدين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش، إلى مُستشفى ثابت ثابت الحكومي، وهما يبلغان من العمر 22 عاما، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، عقب اقتحام المخيم بتعزيزات عسكرية.



وأضافت الوزارة أن الشهيد الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.



ووثق مقطع مصور تنكيل قوات الاحتلال بجثماني الشهيدين.



من جهتها، أشارت مُصادر أمنية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا، قبل الانسحاب من مُخيم طولكرم.



يُذكر أن 110 شهداء ارتقَوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومُستوطنيه منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 طفلًا، وسيدتان.