ماذا فعلت ميجان ماركل «الغائبة» خلال تتويج تشارلز؟

في الوقت الذي كانت أنظار العالم تتجه نحو لندن لمتابعة مراسم تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا، كانت زوجة ابنه ميجان ماركل وحفيديه، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، على بعد أكثر من 5 آلاف ميل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في احتفال من نوع آخر، وهو عيد ميلاد آرتشي الرابع.

ذكرت مجلة "بيبول" الأمريكية، أن الأمير هاري حضر مراسم تتويج والده الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا بمفرده، حيث وصل إلى كنيسة وستمنستر آبي إلى جانب أبناء عمومته الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني وزوجيهما، وجلس في الصف الثالث خلال القداس بين زوج الأميرة أوجيني والأميرة ألكسندرا.

وفي تلك الأثناء، ظلت زوجته وأبناءه في مدينة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، حيث احتلفوا بعيد ميلاد آرتشي.

وكانت المجلة قد نقلت عن مصدر (لم تسمه) في وقت سابق، أن حفل عيد الميلاد سيكون متواضعا في المنزل، مضيفا: "سيكون حولهم أصدقائهم ووالدة ميجان".

ويعكس غياب ميجان، بحسب "بيبول"، المشاعر المعقدة بين الزوجين هاري وميجان من جهة والعائلة الملكية من جهة أخرى.

وقالت كاتبة السير الذاتية الملكية سالي بيدل سميث: "إنه حل راقي"، مضيفة أن "عيد ميلاد آرتشي أعطاهم فرصة معقولة لعدم ذهاب ميجان".

لكن يعلم المقربون من الزوجين أن ردود فعل وسائل الإعلام التي واجهتها ميجان في المملكة المتحدة خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية العام الماضي -وفي السبعة أشهر التالية- لعبت دورا كبيرا في قرارها بعدم حضور حفل التتويج.

ونقلت مجلة "بيبول" عن صديق مقرب من أسرة الأمير هاري القول، إن "ميجان كانت تريد التواجد هناك لدعم والد زوجها، لكن في الوقت نفسه، التدقيق الذي تتلقاه يفوق الدعم"، في إشارة لملاحقة الإعلام لها.

وأضاف: "دائما ما سيكون هناك ذاك الجانب الآخر الذي يتحدى تفكيرهم، ومن يريد أن يضع نفسه في هذا الموقف؟".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن آخر مرة ذهب فيها آرتشي وليليبت إلى المملكة المتحدة كانت خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث في يونيو الماضي.

وكانت هذه أول زيارة للأميرة ليليبت إلى المملكة المتحدة، إذا أنها ولدت في كاليفورنيا في 4 يونيو عام 2021. أما آرتشي، ولد في المملكة المتحدة في 6 مايو عام 2019، لكن لم يعد إلى هناك منذ نهاية العام ذاته.