مهاجم ميلان يطمئن جماهيره على حالته الصحية

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طمأن البرتغالي رافائيل لياو مهاجم نادي إيه سي ميلان الإيطالي، جماهير فريقه على حالته الصحية، بعد إصابته خلال مواجهة لاتسيو.

وأثارت بعض التقارير الصحفية، الشكوك حول موقف النجم البرتغالي لياو من المشاركة في نصف نهائي دوري الأبطال أمام انتر ميلان، وذلك بعد إصابته في عضلات الفخذ في مواجهة لاتسيو.

ووفقًا لـ شبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، فإن لياو خلال مغادرته ملعب سان سيرو، قابلته مجموعة من الجماهير والتي قامت بسؤاله عن حالته الصحية.

وأضافت الصحيفة أن النجم البرتغالي رد عليهم برسالة مقتضبة، قائلا: «أنا بخير، لا شيء خطير».

وفي سياق متصل، سيواجه فريق إيه سي ميلان نظيره انتر ميلان، على ملعب سان سيرو يوم الأربعاء القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.