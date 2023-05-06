وصول أشقاء الملك تشارلز الثالث لكنيسة ويستمنسر لحضور التتويج

ذكرت صحيفة "جادريان" البريطانية، قبل قليل، أن الأمير هاري وشقيقة الملك تشارلز الأميرة آن، وأشقاء الملك تشارلز، وصلوا إلى كنيسة ويستمنسر لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث.



ومن غير المتوقع أن يلعب الأمير هاري أي دور في احتفالات التتويج، باستثناء ظهوره القصير في كنيسة "وستمنستر أبي".



وأخبرت مصادر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه "لا يوجد خطط" له للانضمام إلى العائلة المالكة في قصر باكنجهام، أو المشاركة في غداء العائلة الخاص أو حتى الظهور في الصور.



كما لن يشارك هاري في موكب العودة من "وستمنستر أبي"، أو ينضم إلى عائلته على الشرفة للمظهر التقليدي العام.



بدلا من ذلك، سيتم إنزال نجل الملك، الذي يحتل المرتبة الخامسة في ترتيب ولاية العرش، إلى مرتبة "الآخرون" في الكنيسة الشهيرة.



وشددت المصادر على أن هاري "سيدخل ويخرج من بريطانيا في غضون 24 ساعة". فهو يخطط للعودة مباشرة بعد الحفل إلى كاليفورنيا، ليكون مع ميجان ماركل في عيد ميلاد ابنهما آرشي.



وقال المطلعون الليلة الماضية إنهم لا يستطيعون استبعاد أن يكون له "حوار عائلي خاص" غير مخطط له، مع والده، بعد وصوله إلى بريطانيا.



وقال مصدر مختص في الشأن الملكي البريطاني، لصحيفة ديلي ميل: "لأكون صريحا، يبدو أنه من العبث بعض الشيء أن يكون الأمير هاري حاضرا. مكانه في ترتيب الأهمية واضح الآن".



وأضاف: "ربما يكون الحضور هو الشيء الصحيح بالنسبة له على المدى الطويل. يمكنه على الأقل أن يقول إنه جاء وبذل جهدا ليكون مع والده في يومه الكبير.. لكن السجادة الحمراء بالتأكيد لن تفرش له، سيكون مجرد عضو آخر في الكنيسة".