مفيدة شيحة عن أزمة حسن شاكوش وزوجته: قللت نفسها من أول يوم

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش مع زوجته "ريم" التي حررت ضده محضرا تتهمه فيه بالسرقة، علما بأن مفيدة كانت قد انتقدت ريم بشدة عندما أدّت سجدة شكر لشاكوش بعد زواجهما.



وقالت مفيدة خلال برنامج "الستات" على قناة "النهار"، اليوم السبت، إنّ سجدة ريم في حفل الزفاف مثّلت تقليلا منها ومن عائلتها، داعية للتعلم من الدرس المستفاد.



وأضافت: "الدرس هو إن البنت لما تتجوز تعرف إنها لسه بتبدأ حياة جديدة.. القصة بتبدأ من الفرح مش بتنتهي عنده.. لازم تحطي لنفسك قوانين وأسلوب حياة.. بلاش ندلدق حب بعد الفرح وبعد كده ناخد على قفانا".



واعتبرت أن شاكوش هو من فتح الباب أمام تدخل السوشيال ميديا في حياته، متابعة: "حسن شاكوش هو اللي سمح للناس تتدخل في حياته لما نزل صورة مراته وهي بتسجد في الفرح ولما طلع قال أنا عملت فرح بـ4 ملايين جنيه ولما طلع يلوم الناس اللي مراحتش الفرح.. زي ما كنت بتتكلم قبل كده دلوقتي لازم تستحمل بقى".



وحررت زوجة حسن شاكوش، محضرا ضده، تتهمه فيه بطردها من المنزل، نتيجة خلافات بينهما، والاستيلاء على أموالها.



وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها المطرب حسن شاكوش بطردها منذ أيام خارج المنزل داخل منتجع سكني شهير.



وأضافت المُبلغة أن المطرب استولى على أموالها وسرق ذهبها وإيصال أمانة مؤخر الصداق، وعفش الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما، وتهديدها بالطلاق.