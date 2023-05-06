قال رئيس وكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن بلاده تعتزم أن تخفض بسرعة مستوى الأزمة الوطنية بشأن كوفيد -19، بعدما أعلنت منظمة الصحة العامة إنهاء حالة طوارئ صحية عالمية خاصة بالفيروس أمس الجمعة

وأدلى رئيس الوكالة جي يونج ميي بهذا التصريح في بيان عقب تحرك منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، بإنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة العالمية التي كانت سارية منذ يناير عام 2022، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبموجب خطة المرحلة الأولى للبلاد، التي من المقرر الإعلان عنها في وقت ما الشهر الجاري، فإن مستوى الأزمة الوطنية بشأن فيروس كورونا سوف يتم خفضه إلى مستوى "إنذار" من مستوى خطير الحالي من بين إجراءات أخرى.

ومع هذا الخفض، فإن فترة العزل الإجبارية الحالية الخاصة بكوفيد -19 ومدتها سبعة أيام، سوف يتم خفضها لـ5 أيام، وسيتم إنهاء عمل مراكز الفحص المؤقتة للكشف عن الفيروس، كما سيتم إعلان حصيلة الإصابات بالفيروس إسبوعيا بدلا من يوميا.

وتتوقع الحكومة إعلان المرحة الثانية من خطتها في شهر يوليو المقبل.

وألغت كوريا الجنوبية حتى الآن معظم القيود الخاصة بمكافحة مرض كوفيد -19، وأصبح الارتداء الإجباري للكمامات في الأماكن عالية الخطورة مثل المستشفيات والصيدليات استثناءً.