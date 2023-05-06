مصطفى كامل السيد: الحوار الوطني لا ينبغي أن يستغرق أكثر من أسابيع

قال أستاذ العلوم السياسية والمقرر العام المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، مصطفى كامل السيد، إنه عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، هناك خطة لكل من المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي تم الاتفاق عليها، وسوف تبدأ المحاور الثلاث في مناقشة القضايا المختلفة التي طرحت عليها.



وأشار السيد في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أن تحديد أولويات النقاش سيتم عند بدء الحوار من خلال المناقشات مع ممثلي القوى السياسية المختلفة والخبراء داخل كل محور، معتبرا أن الحوار لا ينبغي أن يستغرق أكثر من أسابيع، لكن حتى الآن لا يوجد أجل محدد لانتهائه.



وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قد أشار في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، التي عقدت، الأربعاء الماضي، إلى أن الحوار "لن يستغرق سنوات ربما أسابيع أو شهور"،

ونبه إلى أن هناك ضمانات لتنفيذ ما يطرح في الحوار الوطني تتمثل في المشاركين والرأي العام، وكذلك ضمانة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال رشوان، بشأن ضمانات الحوار، "أنتم الشهداء وأنتم الفاعلون، والرأي العام معنا، أنتم تطرحون البدائل وتدافعون عنها، وضمانة الرئيس التي أعلنها عدة مرات من خلال تلقىي التوصيات التي يرى أنها تصلح للتنفيذ، وبرهن بأنه في أقل من 24 ساعة تم اتخاذ خطوات بإعادة تفعيل الإشراف القضائي على الانتخابات".



وأضاف: "ضماناتنا بأيدينا أيها المصريون، يا ناسنا في البيوت أرجوكم شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية، أرسلتم أفكاركم فراقبونا ما تسيبوناش في حالنا عبروا عن كل شيء ترون أننا لم نوفق فيه اصبروا قليلا، والحوار لن يستغرق سنوات ربما أسابيع أو شهور".



وانطلقت، الأربعاء الماضي، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، وذلك بعد أكثر من عام من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانعقاده.