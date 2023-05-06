قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، إن "جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم لن تمر دون رد من الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وأضاف الناطق باسم حركة "حماس" عن القدس محمد حمادة، في بيان، أن إصرار الشعب الفلسطيني، سيبقى كالسور الحامي للمسجد الأقصى والمقدسات، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بممارسة أي عدوان على المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وطالب الشعوب العربية والإسلامية بالانتصار للمسجد المبارك، مؤكدا ضرورة أن يبدي المجتمع الدولي موقفه أمام جرائم الاحتلال، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وشدد على أن أعداد المصلين في الأقصى دلالة على تمسك الشعب الفلسطيني بقدسية وإسلامية المسجد، مبيناً أن الاحتلال الصهيوني يمعن في الاعتداء على حرمة الأقصى.

وقتلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم طولكرم في الضفة الغربية، اليوم السبت.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً، موضحة أن الشابين استشهدا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.