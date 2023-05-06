زيلينسكي: منصة التبرع لأوكرانيا تساعد في تمويل الطائرات المسيرة وإزالة الألغام

احتفل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بنجاح منصة التبرع "يونايتد24" لصالح أوكرانيا والتي أطلقها العام الماضي، قائلا إنّها تساعد في تمويل الدفاع ومشروعات إعادة البناء.

وقال زيلينسكي في كلمته المصورة المسائية اليومية، إن الهدف الأصلي لتوحيد الناس في مختلف أنحاء العالم للقيام بحملة من أجل أوكرانيا والحرية نجح بالفعل.

وأوضح أن التبرعات التي تم جمعها في 110 دول ساعدت، من بين أمور أخرى، في بناء أسطول من المسيرات البحرية وكل المشروعات المرتبطة بالمسيرات للجبهة.

وأضاف زيلينسكي: "إنها آلاف من الطائرات المسيرة التي تجعل أوكرانيا أكثر قوة".

وقد نجحت المنصة حتى الآن في جمع أكثر من 325 مليون دولار من التبرعات منذ إطلاقها قبل عام ، وفقا لتقديم على موقعها، وبالإضافة إلى القطاع العسكري، يتم استخدام الأموال حاليا في القطاع الطبي.

وتابع زيلينسكي: "الآن نضيف قطاعا تعليميا- ترميم المدارس، وكذلك، إزالة الألغام".

وأشار إلى أن إزالة الألغام بشكل خاص مهمة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا، والتي يمكن أن تتم في سنوات وليس في عقود، إذا كان هناك دعما عالميا كافيا.