قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر سددت الالتزامات التي كانت عليها من سندات دولية وفوائد سندات دولية وأقساط قروض وفوائدها، خلال الربع الأول من العام الجاري.



وعن مصدر الأموال لسداد تلك الالتزامات، أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنها تأتي من تحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والصادرات المصرية، والأرقام الجيدة التي حققتها السياحة.



وأشار إلى أن «الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع»، معقبًا: «متفائلون إننا هنخرج ونكمل والأمور ترجع زي ما كانت، هي مسألة وقت وصبر، والكلام ده ينفرج ويستعيد الاقتصاد المصري عافيته».



ونوه أن البعض قد يقارن الأوضاع الحالية بأوضاع سابقة للأزمة، قائلًا إن الأوضاع الماضية شهدت أزمة في الكهرباء والغاز والأمن والعشوائيات ووضعًا سيئًا للبنية التحتية.



وذكر أن مصر تشهد الآن فائضًا في الكهرباء والغاز، وحلت مشكلات الطرق والكباري والعشوائيات والأنفاق، وأقامت محطات تحلية المياه والطاقة المتجددة والمدن الجديدة.



ولفت إلى أن تلك الإنجازات تساهم في خروج مصر من تلك المشكلة وهي واقفة على قدمها، مؤكدًا أن تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وبرنامج الأطروحات، إضافة إلى إمكانيات وقدرات الاقتصاد المصري، عوامل تساعد على التعافي السريع.