وزيرة الثقافة التونسية تؤكد المكانة المرموقة لمسرح بلادها في العالم

أكدت وزيرة الشئون الثقافية التونسية حياة القرمازي، أن مقولة "أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما"، لم تأت من فراغ فهذا الفن له مكانة مميزة لدى الشعوب لأنه يقوم على تكوين إنسان ومواطن مفكر وناقد وهو الفن الذي يعالج مشاغل المجتمع ويطرحها على خشبة المسرح بكل جرأة، منوهة بالمكانة المرموقة للمسرح التونسي في العالم.



جاء ذلك خلال افتتاح مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومهرجان 4/4 الدولي للمسرح المحترف، وتكريم ثلة من كبار المسرحيين بولاية جندوبة ضمن فعاليات المهرجان في دورته الرابعة، الذي ينظمه مركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة بالمركب الثقافي عمر السعيدي.



وشددت الوزيرة على ضرورة التفكير اليوم بجدية في جعل هذا الفن صناعة ثقافية ليس فقط من خلال ممارسته لكن من خلال أيضا المهن المرتبطة به، مضيفة أن المسرحيين هم سفراء تونس، داعية بهذه المناسبة إلى ضرورة التدخل في أقرب الآجال لتهيئة المسرح وتجهيزه كي يستقبل مختلف العروض الفنية.