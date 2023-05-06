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وصلت عملية تتويج الملك تشارلز الثالث مرحلة توصف بأنها الجزء الأقدس من الاحتفال الضخم، وهي مرحلة مسحه بالزيت.

والدهن بالزيت له أبعاد دينية في المسيحية، وتمارس هذه التقاليد في مناسبات عدة، منها المعمودية أو عيد الفصح.