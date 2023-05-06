 المرحلة الأقدس خلال التتويج.. الملك تشارلز الثالث يمسحُ بالزيت سرا - بوابة الشروق
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المرحلة الأقدس خلال التتويج.. الملك تشارلز الثالث يمسحُ بالزيت سرا

وكالات
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 2:27 م | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 2:27 م

وصلت عملية تتويج الملك تشارلز الثالث مرحلة توصف بأنها الجزء الأقدس من الاحتفال الضخم، وهي مرحلة مسحه بالزيت.

والدهن بالزيت له أبعاد دينية في المسيحية، وتمارس هذه التقاليد في مناسبات عدة، منها المعمودية أو عيد الفصح.

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