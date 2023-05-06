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ضبط متهم بحيازة هيروين بقصد الإتجار في الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
عصام عامر
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 12:54 ص | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 1:01 ص

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الهيروين، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه حال تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ووفقًا لبيان أمني، الجمعة، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق..

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