أوقفت الشرطة البريطانية، أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية من بينهم الزعيم جراهام سميث أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث، وهي المراسم التي انطلقت وقت كتابة هذه السطور.



وقال ناشط من حركة "جمهورية" في ميدان ترافالغار في لندن، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: "أوقفوا 6 من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولم يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم"، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للحركة جراهام سميث.



وردد بعض المتفرجين القريبين "حرروا جراهام سميث!" فيما صاح آخرون "ليحفظ الله الملك" ملوّحين بأعلام المملكة المتحدة.



وعلى حسابها الرسمي في تويتر، أكّدت حركة "جمهورية" التوقيفات ومصادرات اللافتات، وأضافت متسائلة: "هل هذه هي الديمقراطية؟".



وبدأت مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة لندن، وذلك في مراسم تاريخية يحضرها الكثير من الزعماء حول العالم.







وتحت أنظار نحو 100 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات ومنهم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في عام 1066.



وستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاما) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين. وعلى الرغم من أن المراسم تضرب بجذورها في التاريخ فإن القائمين عليها سيحاولون تقديم صورة لنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل.



وستكون المراسم على نطاق أصغر من تلك التي أقيمت لتتويج الملكة الراحلة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستهدف مع ذلك إلى أن تكون مبهرة حيث ستضم مجموعة من الرموز التاريخية من كرات ذهبية وسيوف مرصعة بالجواهر إلى صولجان يحمل أكبر قطعة ألماس مقطوعة وعديمة اللون في العالم.



وتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع قبل 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر في لندن.