بايدن يتهم خصومه الجمهوريين بأخذ الاقتصاد الأمريكي رهينة ويستعرض الأسباب

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، خصومه الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد "رهينة"، برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة ما لم يُقدِم هو على اعتماد اقتطاعات كبيرة في الميزانية.



وقال الرئيس الديمقراطي إنه سيبلغ قادة الكونجرس عندما يلتقيهم يوم الثلاثاء، بأن عليهم فعل كل ما فعله كونجرس آخر، وهو رفع سقف المديونية وتفادي التخلف عن السداد.



ويشترط الجمهوريون في الكونجرس، أن يوافق بايدن بداية على خفض كبير في نفقات الميزانية، قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين، وهو إجراء سيتيح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال.



وحذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مطلع مايو، من أن الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصادات العالم، مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو، في حال لم يتمّ حل مسألة رفع المديونية.



ويشكّل ذلك مجازفة كبيرة للولايات المتحدة التي لم يسبق لها أن وجدت نفسها في حالة تخلف عن سداد ديونها، وفق تقرير لشبكة سكاي نيوز.



وعادة ما يكون إجراء رفع سقف الدين روتينيا ويتم إقراره من دون جدل.



وقال بايدن خلال اجتماع اقتصادي، إن الجمهوريين يحاولون أخذ الدين رهينة لدفع إدارته إلى الموافقة على بعض الاقتطاعات الجائرة، وفق تعبيره.



وشدد الرئيس الذي يستعد العام المقبل لخوض الانتخابات سعيا لولاية ثانية في البيت الأبيض، على جاهزيته للبحث في فرض بعض القيود على الميزانية بشرط ألا يكون رفع سقف الدين رهينة ذلك.