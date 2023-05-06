سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جلس الملك البريطاني تشارلز الثالث داخل عربتين ملكيتين تجرهما الخيول، خلال موكب تتويجه اليوم السبت.

وقالت صحيفة (إل بي سي) البريطانية، إن الملك اتخذ عددًا من القرارات تعارض التقاليد الملكية في تتويج الملوك، منها اختيار عربة "اليوبيل الماسي" خصيصا لتنقله خلال سير موكب تتويجه من قصر باكينجهام إلى كنيسة ويستمنستر، ثم العربة الذهبية الملكية، وأوضحت أن له أسبابا عاطفية دفعته لاستخدام العربة الماسية، وهو أنها تعتبر آخر عربة صنعت في عهد والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وظهر الملك البريطاني تشارلز ممسكا بكرة ذهبية وصولجان مدة طويلة خلال حفل تتويجه اليوم السبت، وهي تعتبر رموزا ملكية تُسلم لملك بريطانيا خلال التتويج.

• ما هو صولجان الملك؟

- صولجان الملك مع الصليب هو أحد جواهر التاج الملكي، وهو عبارة عن عصا طويلة.

- يعتبر جزءا من طقوس التتويج.

- يقصد به تمثيل سلطة التاج وحكمه.

- ظهر أيضا على نعش الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت العام الماضي.

- استُخدم الصولجان في كل تتويج منذ عهد تشارلز الثاني عام 1661.

- يحمل الصولجانان ألماسة كولينان والتي تزن 530.2 قيراط، وهي أكبر ماسة مقطوعة عديمة اللون في العالم.

- تم اكتشاف ماسة كولينان عام 1905 في جنوب إفريقيا الحديثة.

- اشترت حكومة ترانسفال الحجر وأهدته للملك إدوارد السابع.

• ما هو الجرم السماوي؟

- الجرم السماوي يتم تقديمه للملك عند تتويجه، وظهر أيضًا في جنازة الملكة.

- كرة ذهبية يعلوها صليب.

- يُذكّر الملك بأن قوته مستمدة من الله، بحسب صحيفة (آي نيوز) البريطانية.

- يعود تاريخه إلى عام 1661.