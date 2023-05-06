نائب محافظ سوهاج يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة في موقف مركز المنشأة

أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بمواقف السيارات بنطاق مركز المنشاة، وحي غرب سوهاج، لمتابعة مدى الالتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة لنقل الركاب.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بشأن المتابعة المستمرة لحركة نقل الركاب بنطاق المحافظة دون معوقات.

وبدأ "القاضي"، جولته بتفقد مواقف مركز ومدينة المنشأة، ثم تفقد موقف "الحويتي" بحي غرب سوهاج، واطمأن من السائقين والركاب على استقرار التعامل بالتعريفة الجديدة، والتزام السائقين بوضع الملصقات بخطوط السير، والتعريفة الجديدة على السيارات.

ووجه برفع مستوى النظافة بجميع المواقف، والإعلان بشكل واضح عن أرقام منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخطوط الساخنة، والأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعريفة الجديدة، أو مخالفة خطوط السير .

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من أحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، وجلال محمود مدير إدارة المواقف بالمحافظة.