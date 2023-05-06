انطلقت احتفالية تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في مراسم احتفالية ذات طابع ديني راسخ.

وتستمر الفعاليات على مدار ثلاثة أيام، يدشنها موكب الملك الذي سيتوجه إلى ويستمنستر من قصر باكنجهام، على أن يبدأ الاحتفال الرسمي عند الساعة 11,00 (بالتوقيت المحلي) تحت إشراف كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية.

ويعكس الاحتفال، الذي ستتخلله موسيقى كلاسيكية ومؤلفات موسيقية أكثر حداثة، دور الملك اليوم والتطلع إلى المستقبل، مع التجذر في التقاليد والعظمة التاريخية، حسبما أفاد القصر.

ومع حضوره إلى الكنيسة، يتم تقديم الملك للجمهور الذي سيحييه، قبل أن يؤدي اليمين، ثم يحصل على المسحة بالزيت من رئيس الأساقفة، ثم على الرداء الملكي، والكرة الذهبية التي يعلوها صليب، وصولجان وتاج القديس إدوارد الذي سيوضع على رأسه، وسيقدم أعضاء العائلة الحاكمة تحية إجلال للملك.

بعدها يغادر الملك والملكة كاميلا، التي ستُتوج أيضا خلال الاحتفال، في عربة ضمن "موكب التتويج" باتجاه باكنجهام، يرافقهما هذه المرة موكب قوامه حوالي أربعة آلاف جندي يرتدون ملابس احتفالية، وتظهر العائلة الملكية أخيرا على شرفة القصر لتحية الحشد ومشاهدة طائرات سلاح الجو الملكي تحلق في السماء.