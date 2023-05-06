تُؤج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ليصبح ملك بريطانيا، في موكب مهيب، ليرث التاج الملكي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية العام الماضي.

وقالت صحيفة (إل بي سي) البريطانية، إن الملك اتخذ عددًا من القرارات تعارض التقاليد الملكية في تتويج الملوك منها اختيار عربة "اليوبيل الماسي" خصيصا لتنقله خلال سير موكب تتويجه من قصر باكينجهام إلى كنيسة ويستمنستر، ثم العربة الذهبية الملكية، وأوضحت أن له أسبابا عاطفية دفعته لاستخدام العربة الماسية، وهو أنها تعتبر آخر عربة صنعت في عهد والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وظهر الملك البريطاني تشارلز ممسكا بكرة ذهبية وصولجان، لمدة طويلة خلال حفل تتويجه اليوم السبت، وهي تعتبر رموزا ملكية تسلم لملك بريطانيا خلال التتويج.

وطغت الخيول على جزء كبير من مشهد تتويج الملك، عندما جلس الملك البريطاني تشارلز الثالث داخل عربتين ملكيتين تجرهما الخيول، خلال موكب تتويجه اليوم السبت، بالإضافة للقوات التي امتطت الخيول أيضا بأعداد كبير.

بالإضافة لذلك لا تخلو أي مناسبات ملكية رسمية من وجود الخيول، حيث ظهرت في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وزفاف ولي العهد ويليام وأخوه هاري المتنازل عن الملكية.

* تتويج الملك.. لماذ تحتفظ بريطانيا بالخيول كهوية وطنية؟

بحسب موقع (هيستوري يو كيه) المتخصص في نشر التاريخ البريطاني، تعتبر الأحصنة جزءا أصيلا من التاريخ البريطاني لا ينفصل عنه.

ولطالما كان الحصان جزءًا من الحياة في بريطانيا، وكان البريطانيون قديما في حالة من الرهبة تجاه الأحصنة لدرجة أنهم حولوها لمنحوتات عملاقة في تلال الطباشير في جنوب إنجلترا.

ومن حيث الفولكلور والخرافات، يعتقد البريطانيون ان وضع حدوة حصان على الأبواب يجلب الحظ السعيد، وهذا اعتقاد منتشر منذ العصور الوسطى.

ويروي وجه آخر من الأسطورة أن رئيس أساقفة مدينة "كانترباريو" الذي أصبح قديسا بعد وفاته عام 988 م، كان يعمل حَدادا وجاءهم الشيطان متنكراً، حتى يحطم له حوافره المشقوقة، فوافق الحداد في البداية، ولكن بعد اكتشافه ربطه وهاجمه بملقط ساخن ليتوسل الشيطان إليه من أجل الرحمة، ويطلق دونستان سراحه عندما وعده بعدم دخول منزل معلق على بابه حدوة حصان.

وحتى الآن لا تزال "حدوات الحصان المحظوظة" مشهدًا مألوفًا في حفلات الزفاف لدى البريطانيين.

الحصان أيضا جزء من تاريخ بريطانيا، ففي أكتوبر 1066، وضع وليام الفاتح نورماندي جيشه، بما في ذلك 3000 حصان، على 700 سفينة شراعية صغيرة متوجها إلى إنجلترا.

جاء ويليام لتأمين حقه في العرش الإنجليزي من الملك هارولد، والتقى الجيشان الإنجليزي والنورماندي بالقرب من "هاستينجز"، حيث انتصر جيش ويليام إلى حد كبير بسبب سلاح الفرسان ومساعدة الرماة.

أيضا العديد من الكلمات والعبارات الإنجليزية التي لا تزال مستخدمة اليوم في بريطانيا هي مشتقة من الحصان، ومن الأمثلة على ذلك "اللعب على الحصان" وتعني (السلوك المشاكس)، و"العمل كالحصان" و"الأكل كالحصان"، وتعبير "مباشرة من فم الحصان" الذي يشير إلى أن المعلومات تأتي مباشرة من المصدر الأصلي.