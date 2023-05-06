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أفاد المدير العام للطيران المدني في لبنان فادي الحسن، بمنع شركة "تي يو إس اير" القبرصية من التّحليق في الأجواء اللبنانية، والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) بعدما باتت مملوكة بنسبة 49.9% لصالح الشركة الإسرائيلية "كنافايم القابضة".

وقال الحسن في بيان صحفي: "قررنا منع شركة (تي يو إ س إير) القبرصية من التحليق في الأجواء اللبنانية ومن الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت".

وأوضح الحسن أن القرار سيظلّ سارياً حتى إشعار آخر لحين صدور توصيات عن المؤتمر القادم لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في حظر التعامل مع الشركة المذكورة.

وأعلن أن المديرية العامة للطيران المدني أحالت الملف الى المديرية العامة للاقتصاد والتجارة للتحقق من وضع الشركة.