عبر الفنانة يسرا، عن سعادتها بما قالت إنه نجاح مسلسل ألف حمد على السلامة الذي خاض السباق في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، وعرضت مساء الجمعة: "فرحت بنجاح مسلسل ألف حمد الله على السلامة.. أنا مش بعرف أعمل كوميدي بإني أركّب إفيه على إفيه.. لكن لازم الموقف هو اللي يضحك".

وأضافت يسرا أنها تفكر في العديد من المشروعات الفنية لتقديمها في الفترة المقبلة، لكنها تحرص على أن تكون هذه الأعمال خارج الصندوق.

ولم تَبح يسرا عن أي من تفاصيل هذه الأعمال التي ترغب في تقديمها، لكنّها أشارت إلى أن هناك أفكارا متنوعة تبحثها.

مقابلة يسرا مع عمرو أديب، ضمن كواليس حفل روائع الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأحيا الحفل عدد من النجوم بينهم من مصر شيرين عبد الوهاب وأنغام والمطربة مي فاروق، كما شارك به باقة من المطربين العرب وهم: عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، زينة عماد.