يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "التكنولوجيا في التنمية المستدامة"، التي تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس، وذلك الاثنين القبل بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



يدير الندوة الدكتور محمود أبو النصر مقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري ووزير التربية والتعليم الأسبق، ويشارك فيها كلً من الدكتور شريف حماد أستاذ الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس ووزير البحث العلمي الأسبق، والمهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.