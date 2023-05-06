 الاثنين.. الأعلى للثقافة يعقد ندوة بعنوان التكنولوجيا في التنمية المستدامة - بوابة الشروق
السبت 6 مايو 2023 3:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الاثنين.. الأعلى للثقافة يعقد ندوة بعنوان التكنولوجيا في التنمية المستدامة


نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 3:19 م | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 3:19 م
يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "التكنولوجيا في التنمية المستدامة"، التي تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس، وذلك الاثنين القبل بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الدكتور محمود أبو النصر مقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري ووزير التربية والتعليم الأسبق، ويشارك فيها كلً من الدكتور شريف حماد أستاذ الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس ووزير البحث العلمي الأسبق، والمهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك