روسيا: سنتعامل مع مقاتلات إف-16 في أوكرانيا على أنها حاملات للأسلحة النووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا ستعتبر مقاتلات "إف-16" التي تظهر في أوكرانيا، حاملات أسلحة نووية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في المستقبل القريب، من المتوقع أن تظهر طائرات "إف-16" متعددة المهام أمريكية الصنع في مسرح العمليات الأوكراني، وكما أشار الجانب الروسي مرارا، لا يمكننا تجاهل حقيقة أن هذه الطائرات تنتمي إلى منصات مزدوجة التجهيز نووية وغير نووية"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشار البيان إلى أن الطائرات من هذا النوع بالذات شكلت لسنوات عديدة أساس أسطول الطائرات الذي يستخدم في ما يسمى "المهام النووية المشتركة" لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف البيان: "بغض النظر عن التعديل المحدد الذي سيتم توفيره لهذه الطائرات، فإننا سنعتبرها حاملة للأسلحة النووية ونعتبر هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بمثابة استفزاز متعمد".

ونوه البيان إلى أن الخطوات المتهورة التي تتخذها أوكرانيا والدول الغربية تجعل الوضع أقرب إلى تراكم "كرة حرجة" قابلة للانفجار.

وذكر البيان: "نلاحظ أن الرغبة العدوانية لدول الناتو لتقويض أمن روسيا تكتسب زخما وفي هذا الصدد، نود أن نذكركم بأن ضمان حماية سيادة بلدنا وسلامته الإقليمية هو الأولوية القصوى لسياسة الأمن العسكري الروسي، بما في ذلك جانب الردع النووي".

وتابع البيان: "يجب على النظام في كييف وملهميه الغربيين أن يدركوا أخيراً أن خطواتهم المتهورة تجعل الوضع أقرب إلى تراكم "كرة حرجة" متفجرة".