الولايات المتحدة تجري تدريبات عسكرية مع الفلبين في جزيرة صغيرة بالقرب من تايوان

هبطت طائرات مروحية من طراز بلاك هوك في جزيرة اتبايات قبل ظهر اليوم الاثنين، في مؤشر على بدء مفرزة من مشاة البحرية الأمريكية والفلبينية إجراء تدريبات عسكرية نادرة على الجزيرة المأهولة الواقعة أقصى شمالي الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا – وهي واحدة من أقرب الجزر إلى تايوان.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن سكان الجزيرة الصغيرة البالغ عددهم 3000 نسمة يجدون أنفسهم وسط تدريب مشترك يحاكي استعادة السيطرة على مطار - وهو جزء من تدريبات باليكاتان أو "كتفا بكتف" المتواصلة، التي تجريها واشنطن ومانيلا سنويا منذ عقود.

وذكرت وكالة "بلومبرج"، أنه في الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام على التوترات المتصاعدة بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، فإن إدراج جزيرة اتبايات في تدريبات هذا العام يبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه الفلبين في أي صراع محتمل بشأن تايوان.