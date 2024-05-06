أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 85.5 مليون ريال عماني، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضح البنك، في بيان اليوم الإثنين، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يوما بلغت 6.5 مليون ريال، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.647 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.645 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.59760%، ومتوسط العائد 4.61387%.

وأضاف أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت 17 مليون ريال، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.745 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.740 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.03497%، ومتوسط العائد 5.09898%.

كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوما 42 مليون ريال، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.450 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.445 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.11449%، ومتوسط العائد 5.24833%.

من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 364 يوما 20 مليون ريال، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 95.160 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 95.160 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.85330%، ومتوسط العائد 5.10014%.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني "الريبو" على هذه الأذون هو 6.00%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50%.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.