حماس: ورقة التفاوض استجابت للنقاط الأربع الأساسية التي طالبت بها الحركة

وجه طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر إلى المسؤولين والأشقاء في مصر وقطر على الجهود الجادة التي بذلوها على مدى الأشهر الماضية، والتي أسفرت أخيرًا عن الورقة التي جرى الموافقة عليها بعد المشاورات مع جميع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثننن، أن الحركة أكدت جاهزيتها لتطبيق الاتفاق في اللحظة التي يتم فيها تحويله إلى نص واضح وملزم.
وأضاف أن ورقة التفاوض في مراحلها الثلاثة تجاوبت مع النقاط الأربع الأساسية التي طالبت بها الحركة، والتي تشكل نقطة اتفاق وطني بين فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني، وتتمثل في الوقف الكامل والواضح لإطلاق النار، وعودة النازحين، وإنهاء أي تواجد عسكري للاحتلال داخل قطاع غزة، وبدء عمليات إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
ونفى حدوث أية خلافات فلسطينية بين فصائل المقاومة أو داخل أروقة الحركة بين الجناح العسكري والمكتب السياسي في أي مرحلة من المراحل، مؤكدا أن الحديث عن الخلافات كان جزءًا من الدعاية المضادة للاحتلال الإسرائيلي، والتي فشلت في إثارة أية خلافات.