حماس: ورقة التفاوض استجابت للنقاط الأربع الأساسية التي طالبت بها الحركة

وجه طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر إلى ‏المسؤولين والأشقاء في مصر وقطر على الجهود الجادة التي بذلوها على مدى الأشهر الماضية، ‏والتي أسفرت أخيرًا عن الورقة التي جرى الموافقة عليها بعد المشاورات مع جميع فصائل ‏المقاومة الفلسطينية‎.‎

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء ‏الإثننن، أن الحركة أكدت جاهزيتها لتطبيق الاتفاق في اللحظة التي يتم فيها تحويله إلى نص ‏واضح وملزم‎.‎

وأضاف أن ورقة التفاوض في مراحلها الثلاثة تجاوبت مع النقاط الأربع الأساسية التي طالبت بها ‏الحركة، والتي تشكل نقطة اتفاق وطني بين فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني، وتتمثل في ‏الوقف الكامل والواضح لإطلاق النار، وعودة النازحين، وإنهاء أي تواجد عسكري للاحتلال داخل ‏قطاع غزة، وبدء عمليات إعادة إعمار القطاع وإنهاء الحصار، والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى‎.‎

ونفى حدوث أية خلافات فلسطينية بين فصائل المقاومة أو داخل أروقة الحركة بين الجناح ‏العسكري والمكتب السياسي في أي مرحلة من المراحل، مؤكدا أن الحديث عن الخلافات كان ‏جزءًا من الدعاية المضادة للاحتلال الإسرائيلي، والتي فشلت في إثارة أية خلافات‎.‎