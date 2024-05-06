• عبدالعال: غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين

شارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين احتفالهم بشم النسيم بالحديقة الدولية ووزع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها وسط إقبال كثيف من المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة، اليوم الاثنين، لمتابعة استعدادات الحدائق لشم النسيم رافقه خلالها الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، واللواء أحمد جودة، رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين المحتفلين بشم النسيم وتوزيع شنط لجمع المخلفات بها للحفاظ على نظافة الحديقة، مشددا على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كل الخدمات.

وطالب عبدالعال، مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطري باتخاذ كل التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.