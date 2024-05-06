 الأونروا: لن نخلي مواقعنا في رفح وسنبقى هناك لأطول فترة ممكنة لتقديم المساعدات - بوابة الشروق
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الأونروا: لن نخلي مواقعنا في رفح وسنبقى هناك لأطول فترة ممكنة لتقديم المساعدات

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 5:33 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 5:33 م

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الاثنين إنها لن تخلي مواقعها في رفح بغزة، متعهدة بالبقاء هناك لأطول فترة ممكنة لتقديم المساعدات.

وقالت في بيان مقتضب على منصة إكس "إن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين. وستكون العواقب مدمرة بالنسبة لـ 1.4 مليون شخص."

كانت الأونروا محل هجوم من جانب إسرائيل التي أعلنت أن بعضا من موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، إلا أن لجنة تحقيق دولية مستقلة خلصت إلى أنه ما من دليل على ذلك وأن عمل الوكالة حيوي جدا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

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