الأونروا: لن نخلي مواقعنا في رفح وسنبقى هناك لأطول فترة ممكنة لتقديم المساعدات

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الاثنين إنها لن تخلي مواقعها في رفح بغزة، متعهدة بالبقاء هناك لأطول فترة ممكنة لتقديم المساعدات.

وقالت في بيان مقتضب على منصة إكس "إن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين. وستكون العواقب مدمرة بالنسبة لـ 1.4 مليون شخص."

كانت الأونروا محل هجوم من جانب إسرائيل التي أعلنت أن بعضا من موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، إلا أن لجنة تحقيق دولية مستقلة خلصت إلى أنه ما من دليل على ذلك وأن عمل الوكالة حيوي جدا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.