قوات الدفاع الإسرائيلية تعلن إسقاط مسيرة قادمة من الشرق

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أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية اليوم الإثنين إسقاط مسيرة خلال الليل قادمة من جهة الشرق باتجاه إسرائيل.
ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية"واى نت" اليوم عن قوات الدفاع قولها:"إن المسيرة كانت تحت المراقبة ولم تشكل تهديدا".