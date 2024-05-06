قوات الدفاع الإسرائيلية تعلن إسقاط مسيرة قادمة من الشرق

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أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية اليوم الإثنين إسقاط مسيرة خلال الليل قادمة من جهة الشرق باتجاه إسرائيل.

ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية"واى نت" اليوم عن قوات الدفاع قولها:"إن المسيرة كانت تحت المراقبة ولم تشكل تهديدا".