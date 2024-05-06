 قوات الدفاع الإسرائيلية تعلن إسقاط مسيرة قادمة من الشرق - بوابة الشروق
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قوات الدفاع الإسرائيلية تعلن إسقاط مسيرة قادمة من الشرق


نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 8:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 8:48 ص

أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية اليوم الإثنين إسقاط مسيرة خلال الليل قادمة من جهة الشرق باتجاه إسرائيل.

ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية"واى نت" اليوم عن قوات الدفاع قولها:"إن المسيرة كانت تحت المراقبة ولم تشكل تهديدا".


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