تعتزم ألمانيا تعزيز تواجدها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المنتظر أن تنطلق سفينة حربية وسفينة إمدادات من البحرية الألمانية إلى هذه المنطقة، غدا الثلاثاء، بالتزامن مع نهاية جولة وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك هناك والتي استغرقت أسبوعا.

وحسب وزارة الدفاع الألمانية، فإن من المنتظر أن تتواجد السفينتان على طرق الملاحة من أجل حماية حرية الطرق البحرية وتقديم إسهام في مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

من جانبها، قالت متحدثة باسم البحرية الألمانية إن هذه الرحلة هي رحلة تدريب ورحلة تواجد وليست مهمة عملياتية.

ومن المقرر أن تلتقي السفينتان مع بعضهما البعض في البحر. وستبدأ السفينة الحربية "بادن-فورتمبرج" الرحلة من مدينة روطة الساحلية الإسبانية ،بينما ستنطلق سفينة الإمداد "فرانكفورت آم ماين" من ميناء فيلهلمسهافن شمال غرب ألمانيا.

وأفاد بيان بأن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس سيتفقد طاقم هذه السفينة قبل إبحارها.

يشار إلى أن البحرية الألمانية كانت نفذت مهمة مماثلة في الفترة بين أغسطس 2021 حتى فبراير 2022.