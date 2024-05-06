نتنياهو: إسرائيل ستقف وحدها وتدافع عن نفسها إذا لزم الأمر

رغم الانتقادات الدولية بسبب الحرب في غزة، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل :ستقف وحدها" وتدافع عن نفسها وحدها إذا لزم الأمر.

وفي تصريحات في وقت متأخر من يوم الأحد بمناسبة ذكرى الهولوكوست اليوم الإثنين، قال نتنياهو:"إنه خلال الهولوكوست المروع، كان هناك قادة عالميون عظماء وقفوا موقف المتفرج، وبالتالي، الدرس الأول من الهولوكوست: إذا لم ندافع عن أنفسنا، فلن يدافع عنا أحد. إذا كنا لزاما علينا الوقوف وحدنا، سنفعل ذلك".

وتشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتسببت الحرب العنيفة في درجة معينة من العزلة لإسرائيل في الآونة الأخيرة حتى لدى الولايات المتحدة، أقرب حلفائها.

ويدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل منتظم إلى ادخال المزيد من المساعدات إلى الناس الذين يعانون في قطاع غزة.

كما حذر بايدن بشكل عاجل رئيس الوزراء الإسرائيلي من إرسال قوات إلى مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة، في إطار هجوم إسرائيلي متوقع، قبل نقل مئات الآلاف من النازحين داخليا تكتظ بهم المدينة إلى مكان آمن.