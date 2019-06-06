وكيل تعليم الدقهلية يجتمع برؤساء اللجان الثانوية العامة

عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، اجتماعا، لوضع الخطوط العريضة للعمل أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة التى تبدأ يوم السبت المقبل.

وأوصى عبد الرؤوف خلال الاجتماع، بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة ومنع الغش بكافه صورة والتصد بكل حزم للغش، مشددًا على وضع التعليمات الامتحانية فى أماكن واضحة باللجنة كذلك جدول الامتحان ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين وعدم دخول التليفون مع الطالب فى اللجنة الامتحانية وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.

وأكد رؤساء اللجان ضرورة ضبط النفس فى التعامل مع الطلبة، وعدم افتعال مشاكل واحتواء المشاكل وسرعة حلها وعند حدوث أي مشكلة يتم التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية ولجنة إدارة الثانوية العامة والكنترول.

حضر الاجتماع كلاً من حامد أبو العنين مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد هيكل مدير عام التعليم العام، وعبد القادر إبراهيم عبد القادر رئيس الكنترول، وحازم الألفي رئيس لجنة إدارة الثانوية العامة، ووليد محى مدير إدارة الأمن مع مديري الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الثانوية العامة.