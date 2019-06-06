الصين: واشنطن حققت فوائد اقتصادية من التعاون الاقتصادي مع بكين

أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة حققت فوائد ملموسة من التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، مشيرة إلى أن تجارة البضائع الثنائية زادت نحو 252 مرة منذ عام 1979 لتصل إلى 5ر633 مليار دولار العام الماضي.

وذكرت الوزارة - في تقرير أصدرته اليوم حول مكاسب الولايات المتحدة من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي - أن التجارة الصينية الأمريكية ظلت تحقق منفعة متبادلة، وأن "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وصل إلى عمق وسعة غير مسبوقين"، مضيفة أن التجارة الثنائية في الخدمات تجاوزت 125 مليار دولار عام 2018، وبلغ إجمالي الاستثمار المباشر الثنائي نحو 160 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية.

وأوضحت أن فائض الصين جاء بشكل أساسي من منتجات كثيفة العمالة، فيما شهدت البلاد عجزا في منتجات، من بينها: الطائرات والدوائر المتكاملة والسيارات ومنتجات زراعية، ما يظهر أن البلدين يعتمدان على الميزات الصناعية لكل منهما.

ولفتت الوزارة إلى أن "سيطرة الولايات المتحدة الصارمة على الصادرات إلى الصين أحد أهم أسباب العجز التجاري، وأن تدابير السيطرة على التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة تضم حوالي 3100 سلعة في عشر فئات، من بينهم منتجات عالية التكنولوجيا".

وأشارت إلى تحليل (مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي) الأمريكية الذي يتحدث عن أنه إذا حررت الولايات المتحدة حواجز التصدير التي تضعها أمام الصين إلى نفس المستوى الذي تطبقه تجاه فرنسا، فإن العجز التجاري الأمريكي مع الصين سوف يقل بواقع الثلث.